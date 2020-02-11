"ВАЗ" сбил девушку и откинул в другой автомобиль [ Редактировать ]
В понедельник, 10 февраля, в Ужгороде на улице Собранецкой произошла серьезная авария. Известно, что автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе, от удара ее отбросило на другую машину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.
По предварительной информации, 43-летний житель Ужгорода, водитель транспортного средства "ВАЗ 21063" сбил девушку-пешехода, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда 20-летняя девушка ударилась в автомобиль Citroen, остановившийся с противоположной стороны пешеходного перехода, чтобы пропустить девушку-пешехода.
С многочисленными травмами пострадавшую доставили в Ужгородскую городскую больницу.
Автомобили помещены на спецплощадку городского отделения полиции. В действиях водителя усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).
Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.
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