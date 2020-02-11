Во вторник, 11 февраля, в Кабуле (Афганистан) произошел теракт возле университета обороны. Известно, что в происшествии погибли по меньшей мере пятеро человек, еще шестеро ранены. Об этом сообщает AFP.

"Врезультате теракта, совершенного террористом-смертником, и направленного на афганский университет обороны, погибли по меньшей мере пять человек, что стало первым крупным терактом в города за последние несколько месяцев", - сообщили в СМИ.

Указано, что ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт.

Отмечается, что информацию о пяти погибших и шести раненых сообщило Министерство обороны Афганистана. При этом в Министерстве внутренних дел Афганистана сообщают о шести погибших и двенадцати раненых.

Ранее сообщалось, что под Донецком открыли стрельбу из автомобиля, а также в Киеве произошла жуткая перестрелка.