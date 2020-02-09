В афганской провинции Нангархар произошла перестрелка. Двое военнослужащих США погибли, еще шестеро получили ранения в результате происшествия. Об этом заявил журналистам официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт, передает The New York Times.

Как пояснил Леггетт, человек в форме афганской армии открыл стрельбу из пулемета по объединенным силам США и Афганистана. Мотив и причины атаки в настоящее время неизвестны, идёт сбор информации, ведется расследование.

Напомним, Белый дом заявил, что американским военным удалось в ходе спецоперации в Йемене ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) Касема ар-Райми.

Ранее сообщалось, что под Донецком открыли стрельбу из автомобиля, а также в Киеве произошла жуткая перестрелка.