Волонтерку Марусю Звіробій зобов'язали не залишати Києва [ Редактировать ]
Здати паспорт і одягти електронний браслет. Такий запобіжний захід обрав суд волонтерці Марусі Звіробій. Тепер вона повинна прибувати на вимогу до поліції чи суду, не виїздити за межі Києва без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, а також здати закордонний паспорт.
Запобіжний захід діятиме два місяці до 9 квітня. Нагадаю, Марусю Звіробій звинувачують у погрозах фізичної розправи над президентом Зеленським.
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