Партія ірландських націоналістів "Шинн Фейн" святкує рекордно високий результат на парламентських виборах. Утім, набраних голосів не вистачить для формування уряду. Чи захочуть інші політсили об'єднуватися в коаліцію з партією, що має заплямовану репутацію - розповість Світлана Чернецька.

Мері Лу Макдональд - головна переможниця парламентських виборів у Ірландії. Саме під її керівництвом маргінальна партія "Шинн Фейн" обійшла дві потужні політичні сили і набрала найбільше голосів. "Ми самі" - означає в перекладі назва партії, і їй прогнозують 24,5 відсотки.

Відрив від інших партій мізерний, але історичний. Адже "Шинн Фейн" має досить суперечливе минуле. Її звинувачують у зв'язках із Ірландською республіканською армією, яка організувала сотні терактів у країні. Крім того, партія виступає за приєднання до країни Північної Ірландії, яка є частиною Британії. Втім, на цих виборах партія позиціонувала себе альтернативою іншим.

"Це не голоси протесту. Це однозначно вибори історичного масштабу. Вони змінюють форму та шаблони ірланської політики. Це не випадковість, і це лише початок", - говорить Мері Лу Макдональд голова партії "Шинн Фейн".

Щоправда, спочивати на лаврах Макдональд не доведеться. Адже набраних голосів не вистачить для формування уряду. Тому доведеться домовлятися з конкурентами. От лише найбільші партії вже відмовилися від співпраці з націоналістами.

"Наші принципи та позиція не змінилися. Так само, які і принципи Шинн Фейн. Вони абсолютно несумісні з нашими, зокрема в плані економічної моделі та інших питань", - говорить Майкл Мартін, голова партії "Фіанна Фойл".

"Фіанна Фойл" - у перекладі "Солдати удачі" - друга партія за кількістю голосів. І дуже ймовірно, що саме їй вдасться порозумітися із суперниками і сформувати новий уряд. На цих виборах "Фіанна Фойл" обійшла колишніх колег у коаліції - політичну силу нинішнього прем'єр-міністра. "Фіне Гел", або ж "ірландське плем'я" відстає на один процент і набирає близько двадцяти одного відсотка.

"Три партії набрали приблизно однакову кількість голосів і місць у парламенті. Це означає, що сформувати уряд буде доволі складно. Але ми навіть не розглядаємо можливість формування коаліції із "Шинн Фейн", - говорить Лео Варадкар, прем'єр-міністр Ірландії, голова партії "Фіне Гел".

Лео Варадкару доведеться покинути місце прем'єра. Він був наймолодшим очільником уряду в історії країни та першим відкритим геєм. Варадкар сподівався, що виборці оцінять стабільне зростання економіки в Ірландії та його успіхи на міжнародній арені. Але люди вирішили інакше. Тож тепер країну очікують тижні, а то й місяці коаліційних переговорів.