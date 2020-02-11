Украинская авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" решила увеличить норму провоза домашних животных в салоне с 8 до 10 кг. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Вы сможете провезти свое домашнее животное уже с 12 февраля. Это коснется перевозки небольших собак и кошек.

Так, за кота на среднемагистральном рейсе нужно заплатить 50 евро (около 1340 грн). Но, вы должны предупредить сотрудников МАУ за 24 часа до вылета.

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"Заказать и согласовать путешествие любимца следует минимум за 24 часа до вылета", – отметили в МАУ.

Как и раньше, контейнер с домашним любимцем не должен превышать габариты 55х40х20 см. Также, можно разместить трех животных в одну переноску при условии, что им комфортно вместе. А в салон нельзя брать больше одной переноски.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиакомпания SkyUp решила приостановить выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. С 1 февраля рейсы прекращены из-за запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Ранее сообщалось, что семью сняли с рейса из-за крупного скандала. Также мы писали о том, что популярный лоукостер SkyUp Airlines запускает новые рейсы из Одессы в Тбилиси.

А также, мы писали о том, что SkyUp запускает новые летные рейсы. Они будут стартовать с 27 мая в Ларнаку (Кипр), с 1 июня в Римини (Италия), а также со 2 июня в Батуми (Грузия) и Бургас (Болгария).