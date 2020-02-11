Отпуск с животными: МАУ разрешили перевозить толстых котов [ Редактировать ]
Украинская авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" решила увеличить норму провоза домашних животных в салоне с 8 до 10 кг. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Вы сможете провезти свое домашнее животное уже с 12 февраля. Это коснется перевозки небольших собак и кошек.
Так, за кота на среднемагистральном рейсе нужно заплатить 50 евро (около 1340 грн). Но, вы должны предупредить сотрудников МАУ за 24 часа до вылета.
"Заказать и согласовать путешествие любимца следует минимум за 24 часа до вылета", – отметили в МАУ.
Как и раньше, контейнер с домашним любимцем не должен превышать габариты 55х40х20 см. Также, можно разместить трех животных в одну переноску при условии, что им комфортно вместе. А в салон нельзя брать больше одной переноски.
Напомним, ранее мы писали о том, что авиакомпания SkyUp решила приостановить выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. С 1 февраля рейсы прекращены из-за запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.
Ранее сообщалось, что семью сняли с рейса из-за крупного скандала. Также мы писали о том, что популярный лоукостер SkyUp Airlines запускает новые рейсы из Одессы в Тбилиси.
А также, мы писали о том, что SkyUp запускает новые летные рейсы. Они будут стартовать с 27 мая в Ларнаку (Кипр), с 1 июня в Римини (Италия), а также со 2 июня в Батуми (Грузия) и Бургас (Болгария).
по теме
"Извинениями дело не закрыть": Зеленский рассказал о деле Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский рассказала о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета
Мужчина в медицинской маске ограбил почтовое отделение
В понедельник, 10 февраля, в Киеве на проспекте Григоренко случилось происшествие
Коронавирус на лайнере: что известно о зараженных украинцах
На лайнере количество зараженных стремительно растет
Ратаковски на "Оскаре" удивила откровенным нарядом
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски пришла на афтепати премии "Оскар" в интригующем наряде
Грипп в Украине "убил" за неделю еще двух человек
В Сумах за неделю умерло два человека от гриппа