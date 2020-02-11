Хто стане наступним канцлером Німечини [ Редактировать ]
Розшукують кандидата в канцлери. У Німеччині обговорюють, хто поведе християнських демократів на наступні парламентські вибори. Чому відмова Аннеґрет Крамп-Карренбауер від канцлерських амбіцій може стати важким ударом для партії? І хто від цього тільки виграє? Тетяна Логунова розкаже.
Ангела Меркель не приховувала розчарування. Розроблений нею план транзиту влади - не спрацював. Аннеґрет Крамп-Карренбауер, заради якої канцлерка відмовилася від лідерства в партії, не захотіла вести християнських демократів на вибори.
"Я прийняла це рішення з повагою і жалем. Можу уявити, що Аннегрет Крамп-Карренбауер було непросто його ухвалити. І я вдячна, що вона готова очолити процес пошуку нового кандидита в канцлери від нашої партії", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.
Визначитися з претендентом християнські демократи планують до літа. Процедуру обрання хочуть узгодити на партійному з'їзді.
"Зараз надважливо разом з усіма нашими партійними осередками, разом із нашим партнером ХСС, знайти рішення, яке дозволить нам і в майбутньому залишится урядовою партією. На нас чекають напружені переговори", - говорить Армін Лашет, прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія.
А ще кипуча боротьба всередині партії. Про свої канцлерські амбіції авторитетні християнські демократи офіційно поки що не заявляли. Але в кулуарах уже називають трьох кандидатів, які представляють різні табори. Це бізнесмен Фрідріх Мерц, прем'єр однієї із земель - Армін Лашет і міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.
Німецькі християнські демократи зараз переживають не найкращі часи. Для них украй важливо обрати кандидата в канцлери швидко, без інтриг і публічних сварок. До того ж, цей претендент має переконати виборців. Адже та сама Аннегрет Крамп-Карренбауер, до слова, була не дуже популярною серед прихильників ХДС.
Якщо партійці не впораються, то разом із канцлером Ангелою Меркель із влади може піти і її Християнсько-Демократичний Союз. Ще до скандалу в Тюрингії і відмови Крамп-Карренбауер від боротьби за високу посаду, соцопитування показували різке зростання рейтингів партії "Зелені". Наприкінці січня ця політсила вже майже наздогнала ХДС. І "зелені" точно спробують скористатися слабкістю християнських демократів, щоб виграти вибори і вперше в історії Німеччини привести до влади свого кандидата.
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