Нищівні урагани накрили і Європу. Щонайменше восьмеро загиблих у Польщі, Швеції, Великій Британії, Словенії, Чехії, Німеччині та Швейцарії. Про наслідки розгулу стихії розкаже Олена Абрамович.

До буревіїв у Європі намагаються підготуватися ретельно. У Бельгії, наприклад, відразу вішають замки на всі парки, щоб нікого деревом не привалило, працюють додаткові групи рятувальників. А ще містян просять прибрати все зайве з балконів.

Цього разу вітер був настільки сильним, що позривав чимало дахів і навіть частину фасаду на одному з будинків у Брюсселі. Рятувальники в місті за останні два дні отримали майже тисячу викликів. Переважно через завали дерев. Додалося роботи й британській та французькій береговим охоронам.

"У нас зараз не просто шторм. Цього разу особливість ще й у тому, що на додаток до вітру з поривами до ста-ста двадцяти кілометрів за годину, маємо ще й дуже високі коефіцієнти припливів. Тож нас тут зараз працює 98 людей", - говорить Вінсент Гелло, капітан рятувальної служби Сейн-Марітім.

Негода змусила європейські аеропорти скасувати чимало авіарейсів пілотам доводилось докладати неабияких зусиль, щоб посадити літак у такий сильний вітер. З перебоями курсували й потяги через завали на коліях. Загнав у поле вітер і шкільний автобус у Польщі на щастя, минулося без жертв.

Проте на гірськолижному польському курорті таки є жертви. Загинули мати з дочкою, коли буревій зірвав дах з будівлі прокату лиж.

"Велика трагедія для туристів з Варшави. Усе сталося близько десятої сорок ранку. Дівчина 15 років та її 52-річна мати померли. Старша донька із цієї сім'ї в лікарні з тяжкими травмами", - говорить Яцек Дика, представник регіональної прокуратури в Закопане.

Через ураган скасували чимало локальних футбольних матчів та спортивних змагань. А от нідерландські велосипедисти вирішили навпаки помірятися силами в негоду і влаштували екстремальний велозабіг на вісім з половиною кілометрів. Повідомили добрі новини про шторм і в Німеччині - там вітрові електростанції виробили рекордні обсяги електроенергії.