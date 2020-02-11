У Миколаєві руйнується багатоквартирний будинок. Цілий під'їзд вкрився тріщинами, а стіни обсипаються на очах. Попри численні скарги, ремонту чиновники не починають.

Що робити мешканцям - дізнавалася Марина Михайловська.

"Держатся эти камни только на этих кусочках. Этот кусочек отвалится, и оно выпадет".

Кілька днів тому стіна під вікнами першого поверху розсипалася. Мешканці скаржаться: і ззовні, і зсередини з'являються тріщини, падає цегла. Квартиру Руслана капітальні ремонти давно не рятують, а жити у зруйнованому помешканні подружжя з двома дітьми боїться.

"Оно может упасть в любой момент. Это делалось все свежее, отбивалось все до кирпича. Оно до самого низа. Батареи все попроседали, завтра упадет батарея - будет потоп", - говорить Руслан Садиков, мешканець аварійного будинку.

Дев'ятиповерхівці майже 40 років. Проблеми виникли ще у 2008. Аварійним будинок визнали 5 років тому. Весь цей час люди намагаються добитися допомоги.

"Обращались к местному депутату, к прокурору Николаевской области, к мэру. Все идут в отписки", - говорить Тетяна Ковтун, мешканка аварійного будинку.

"Нам обещают, что тут будет застройщик. Приходит один подрядчик, потом другой. Так все ничем не заканчивается", - говорить Оксана Пинчук, мешканка аварійного будинку.

У Департаменті житлово-комунального господарства підтвердили: випадок складний, тож довго тривали обстеження, експертизи й узгодження проєкту ремонту. На роботи місто вже виділило близько 3 мільйонів гривень.

"Он был построен хозспособом. Это когда предприятие из того, что у него где-то лежало, это все отправлялось на стройку. Если вместо армированного пояса на фундаменте выложили пояс из красного кирпича. И он дал нам эту ситуацию, что он просто пополз", - говорить Олександр Рєпін, заступник директора Департаменту ЖКГ Миколаєва.

Підрядник пояснив: у зв'язку з капітальним ремонтом доведеться відключити комунікації. Та спершу - відселять мешканців найбільш аварійного під'їзду.

"Мы делаем противоаварийные мероприятия, смотрим на результат и только после этого принимаются решения вместе с технадзором и проектантом о продолжении работ. Подвал и первый этаж будут к первому полугодию этого годам", - говорить Віктор Буньковський, представник підрядника.

Мешканці запевняють - на тимчасові незручності згодні. І готуються до переселення в гуртожитки вдруге за останні кілька років. Люди сподіваються, що ремонт усе-таки почнуть.