На Корсиці вирують лісові пожежі. Приборкати їх не можуть уже тиждень. Стихія знищила понад тисячу гектарів зелених насаджень. Ускладнюють роботу важкодоступна гірська місцевість та погода.

Загрози поки що немає, але рятувальники побоюються, що сильні вітри можуть погнати полум'я в бік населених пунктів. Імовірною причиною займання вважають підпал або необережне поводження з вогнем.