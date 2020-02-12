Маленька Софійка з Київщини потребує допомоги, щоб вижити. Дівчинка народилася з рідкісною патологією печінки. З перших днів перебувала на підтримувальній терапії. Лікарі провели складну операцію, але орган практично не працює. Потрібна термінова трансплантація, коштів на яку в родини немає.

Ця крихітка - справжній боєць. Попри страшний діагноз, дівчинка півтора року бореться за життя. Втім, ресурси організму майже вичерпані. Печінка критично збільшується, практично не функціонує і починає тиснути на інші органи.

"В неї пішли останнім часом важкі загострення сидндром тобто печінка вона в цирозі вона вже відмовляє і поступово починають відмовляти органи далі. Якщо вона вже увийде в важкий стан то ии оттуда буде достати дуже важко, час збігає", - говорить Лілія Качкан, завідувачка відділу дитячої соматики Київської обласної дитячої лікарні.

"Вона на пидтримуючій терапії. Себе трошки жизнеобеспечує но це все ненадовго".

Родина опинилась у скруті бо ще перед народженням Софійки втратила годувальника.

"Отец Софійки умер погиб когда мама была на пятом месяце беременности, материальное положение в семье очень тяжелое так как у Наташи еще один ребенок старший инвалид детства, мама воспитывает одна без мужа", - говорить Леся Степанюк, тітка Софії.

Зібрати понад 130 тисяч євро на трансплантацію печінки за кордоном самотужки родина не в змозі.

"Ці операції дуже вартісні і пересандка печінки те що треба дитині в нашій країні це робиться але дуже великі черги дитина може недожити", - говорить Лілія Качкан, завідувачка відділу дитячої соматики Київської обласної дитячої лікарні.

На щастя, мама може стати донором печінки для доньки, тож рятівну операцію необхідно провести якнайшвидше.

"Хто мене знає пожалуста поможить зибрати деньги щоб спасти Софійку".

Допомогти маленькій Софії можете й ви. Для порятунку важлива кожна гривня. Усі реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua в розділі "Ми допомагаємо".

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Кулініч Наталія Володимирівна

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