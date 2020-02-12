Кенійський скульптор перетворює брухт на витвори мистецтва [ Редактировать ]
Кенійський скульптор перетворює брухт на витвори мистецтва. З викинутого залізяччя, магазинних візків, кліток та запчастин, немов живі, постають мешканці африканської савани. З таким матеріалом Кіоко Мвітікі працює вже понад 30 років. Але нині, каже майстер, питання утилізації відходів, зокрема брухту, постало, як ніколи гостро. Тож і намагається своєю творчістю привернути увагу до проблеми.
"Ми маємо навчати молодше покоління розуміти важливість вторинної переробки відходів. Бо наші ресурси в небезпеці. Їх може не стати через забруднення. Африка - унікальне місце. Але наша країна стала територією, куди потрапляє забагато відходів з усього світу", - говорить Кіокі Мвітікі, скульптор.
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