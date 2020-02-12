У столиці Азербайджану затримали опозиціонерів [ Редактировать ]
Двадцятьох представників опозиції затримали напередодні в столиці Азербайджану - Баку. Активісти влаштували протест поблизу будівлі Центральної виборчої комісії.
Мітингарі незгодні з результатами парламентських виборів, які відбулися в неділю. Більшість мандатів - 70 зі 125 - отримала керівна партія "Новий Азербайджан". Опозиція та міжнародні спостерігачі заявили про числені порушення під час підрахунку голосів, які ставлять під сумнів чесність перегонів.
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