Двадцятьох представників опозиції затримали напередодні в столиці Азербайджану - Баку. Активісти влаштували протест поблизу будівлі Центральної виборчої комісії.

Мітингарі незгодні з результатами парламентських виборів, які відбулися в неділю. Більшість мандатів - 70 зі 125 - отримала керівна партія "Новий Азербайджан". Опозиція та міжнародні спостерігачі заявили про числені порушення під час підрахунку голосів, які ставлять під сумнів чесність перегонів.