В среду, 12 февраля, работники столичного метрополитена взволновали жителей города тем, что весь персонал с самого утро ходил в марлевых повязках. Некоторые пассажиры быстро связали это с коронавирусом. О том, что произошло на самом деле пишет "Информатор".

На самом деле паниковать нет смысла. Это обычная практика сотрудников метрополитена во время повышения эпидимиологического порога. Все они носят марлевые маски, так как в подземке большое скопление пассажиров. О коронавирусе речи не идет.

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"Каждый год в период ОРВИ сотрудники служб метро, которые работают с пассажирами - в масках. Точно так же как и других служб, и собственно, пассажиры тоже используют маски. У всех разный иммунитет и никто не хочет проехаться в транспорте или сходить в ЖЕК и вернуться с насморком, точно также и наши сотрудники.", - заверила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталка Макогон.

Стоит отметить, что в КГГА рассказали об изменении количества заболевших ОРВИ. За последнюю неделю их количество возросло на 10,2%. В общей сложности насчитывается 15 210 заболевших.

Напомним, в Украине сейчас сезон простуд. Читайте о том, как же вылечить ОРВИ без вреда для здоровья и домашними способами.