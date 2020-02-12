Отсрочка эвакуации украинцев из Китая: Гончарук сделал заявление [ Редактировать ]
В среду, 12 февраля, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что срыва эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй нет. По его словам, отсрочка связана с работой для минимизации рисков проникновения вируса в Украину. Об этом глава Кабмина сказал во время брифинга после заседания Кабинета министров.
По словам Гончарука, правительство "продолжает искать возможность провести эвакуацию таким образом, чтобы не создать дополнительных рисков для местного населения".
Также он отметил, что сейчас идут работы по отработке организационных моментов.
"Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не нанесет риска проникновения инфекции на территорию Украины и распространения ее здесь, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней", - сказал глава Кабмина.
Он также отметил, что самолет готов, а также определены несколько объектов, на которые потенциально может быть осуществлена эвакуация. Сейчас, по его словам, готовится схема размещения.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
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