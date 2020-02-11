Во вторник, 11 февраля, в китайской провинции Хубей, в городе Ухань украинцы ожидали эвакуации. Но, посольство Украинцы сообщило, что эвакуация переносится. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказал на брифинге во вторник, что эвакуацию продолжают готовить при поддержке американских коллег.

"Окончательное решение о начале эвакуации граждан мы примем только тогда, когда будут исключены все возможные риски занесения болезни на территорию страны вместе с эвакуированными гражданами", - рассказала она.

В заведениях, где будут проходить карантин украинцы, проверяются вентиляционные каналы, канализационные системы, а также думают над питанием и охраной.

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Украинка, которая работает учительницей английского языка в детском саду Уханя рассказала, как ее предупредили об отмене эвакуации. Она написала в Фейсбук, что утром ей прислали сообщение от посольства Украины, где сообщили, что сегодня эвакуации не будет.

"Сегодня проснулась с надеждой, что наконец полетим домой! Но около 9 утра нам сообщили из посольства, что, цитирую: "Доброе утро, друзья. Простите, что с самого утра сообщаю вам неприятную новость. По техническим причинам, которые не зависят от посольства Украины в КНР, эвакуации сегодня не будет. В ближайшее время я сообщу дополнительные детали ", - написала она.

После прилета, все граждане Украины должны пройти 14-дневный карантин. Согласие на это дали 50 человек из 80 украинцев, находящихся в провинции Хубэй. МОЗ предложил разместить людей в двух санаториях в Киевской области.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.