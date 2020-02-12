У Мінську сьогодні відбулася чергова зустріч Тристоронньої контактної групи. Попередньо відомо, що сторонам не вдалося погодити нові ділянки для подальшого розведення сил на Донбасі. Офіційної інформації на цей час немає.

Нагадаємо, раніше в Штабі Об'єднаних сил повідомляли, що українська сторона пропонує розвести війська неподалік пункту пропуску "Гнутове", залізничного моста в Станиці Луганській та Новоселівки Другої, розташованої біля Авдіївки.

А на фронті бойовики й далі застосовують проти армійців заборонене Мінськом озброєння. Напередодні найманці вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів і гранатометів різних систем. По околицях Оріхового випустили 9 мін, також обстрілювали Кримське і Піски.

Сьогодні атак з боку російсько-окупаційних військ не було.