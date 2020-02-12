У Мінську відбулася зустріч Тристоронньої контактної групи [ Редактировать ]
У Мінську сьогодні відбулася чергова зустріч Тристоронньої контактної групи. Попередньо відомо, що сторонам не вдалося погодити нові ділянки для подальшого розведення сил на Донбасі. Офіційної інформації на цей час немає.
Нагадаємо, раніше в Штабі Об'єднаних сил повідомляли, що українська сторона пропонує розвести війська неподалік пункту пропуску "Гнутове", залізничного моста в Станиці Луганській та Новоселівки Другої, розташованої біля Авдіївки.
А на фронті бойовики й далі застосовують проти армійців заборонене Мінськом озброєння. Напередодні найманці вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів і гранатометів різних систем. По околицях Оріхового випустили 9 мін, також обстрілювали Кримське і Піски.
Сьогодні атак з боку російсько-окупаційних військ не було.
по теме
Бойовики стягують бронетехніку до Донецького аеропорту
Залишки Донецького аеропорту - звідси постійно лунають звуки важкої техніки
На Донбасі загинули двоє українських військових
Двоє українських військових загинули минулої доби на Сході: один - внаслідок обстрілу, інший - підірвався на міні
На Донбасі зросла кількість ворожої техніки
Найгарячіша зона на східному фронті - за останній тиждень по цих позиціях бойовиками випущено мін та снарядів більше, аніж за останні кілька місяців
Селище Зайцеве застигло між війною і перемир'ям
Попри зменшення обстрілів на лінії розмежування, затишшям ситуацію на фронті назвати тяжко. Противник зі стрілецької зброї постійно провокує армійців - на вогонь у відповідь
Селище Оріхове на Луганщині потрапило під ворожий обстріл
Бойовики били зі ствольної артилерії калібру 152, 122, 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів та іншої стрілецької зброї