Територіальна оборона гартує міць. На Рівненському полігоні тривають військові навчання. Сюди з'їхалися офіцери з 25 підрозділів територіальної оборони України. Вправляються в стрільбі, а також вчаться відбивати ворожі ДРГ та захищати рідні міста від противника. На тренуваннях побували і наші кореспонденти.

За сценарієм військових навчань - у місті ховається ворог, армійці йдуть на штурм.

"Бій в населеному пункті і бій в полі - він суттєво відрізняється. Боєць має знати, яким чином можна зайти в будівлю, яким чином "зачистити" коридори, кімнати, як взагалі підійти до будівлі", - зазначив Сергій Вашеняк, старший інструктор батальйону.

Під час тренувань вчаться і надавати першу медичну допомогу в бою. Головне, - кажуть військові медики, - не згаяти час.

"Від критичної кровотечі людина помирає від 1 до 3 хвилин. Якщо в цей час не вкластися, то ми можемо втратити людину - і це дуже шкода. А це елементарна маніпуляція - накласти той самий турнікет на травмовану кінцівку", - наголосив Роман Тарасюк, інструктор з тактичної медицини.

На навчання з'їхалися і професійні військові запасу, і ті, хто ніколи раніше не тримав зброї в руках. Геннадій Дерев'янчук із Вараша в цивільному житті - підприємець. Тепер у складі територіальної оборони відновлює військові навички.

"Раніше, якщо ми стріляли і влучання були дуже рідкі, - то зараз хлопці майже кладуть всі мішені. Той настріл дуже дає багато, тому що хлопці мають підтримувати навики володіння зброєю", - зазначив Геннадій Дерев'янчук, командир роти територіальної оборони Вараша.

Рівненський полігон на три дні став навчальним майданчиком для трьох сотень резервістів з усієї України. Більшість із них уже загартована в боях на Донбасі.

"Ми розуміємо всі, що сьогодні держава веде війну з державою, яка більше нас і по людському ресурсу і по військовому обладнанню. Тому, для того, щоб ми були сильними, для того, щоб ми могли воювати - і створюється територіальна оборона в Україні", - наголосив Анатолій Стуженко, командир бригади територіальної оборони Черкаської області.

Бригади територіальної оборони сформовані в кожній області України.

"Територіальна оборона зараз в нас - це стратегічні дії, найбільш важливіша сфера оборони країни. Чому важливіша? Тому що залучається крім військової складової, ще є цивільний сектор на чолі з керівниками органів місцевого самоврядування", - підкреслив Анатолій Баргилевич, виконувач обов'язків командувача територіальної оборони Сухопутних військ ЗСУ.

Під час таких тренувань офіцери та резервісти відточують навички, які знадобляться у реальному бою.