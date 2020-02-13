В уряді знайшли рішення проблеми двох платіжок за газ [ Редактировать ]
І в уряді вже готове рішення проблеми двох платіжок за газ. Голова Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг пояснив, що споживачам надійде два рахунки - за паливо і його транспортування, але їх об'єднають в одну квитанцію.
"Ми зараз спілкуємося з компаніями і з транспортними і збутовими і дійшли згоди, що для зручності споживачів вони отримали ці дві платіжки на одному аркуші. фактично це буде означати одна платіжка. Ми вже звикли отримувати одну платіжку де кілька складових", - говорить Валерій Тарасюк, голова Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг.
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