І в уряді вже готове рішення проблеми двох платіжок за газ. Голова Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг пояснив, що споживачам надійде два рахунки - за паливо і його транспортування, але їх об'єднають в одну квитанцію.

"Ми зараз спілкуємося з компаніями і з транспортними і збутовими і дійшли згоди, що для зручності споживачів вони отримали ці дві платіжки на одному аркуші. фактично це буде означати одна платіжка. Ми вже звикли отримувати одну платіжку де кілька складових", - говорить Валерій Тарасюк, голова Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг.