Найбільший надрукований на 3D-принтері будинок звели в Дубаї. Двоповерхова споруда площею 640 квадратів потрапила до Книги рекордів Гіннесса. І стане частиною муніципального комплексу емірату. Розробники кажуть, через меншу кількість працівників - скоротили витрати у два з половиною рази. Загалом будівля обійшлася у 272 тисячі доларів. Влада неабияк тішиться таким успіхом і планує перетворити Дубай на світовий центр з використання нанотехнологій.

"До 2030 року Об'єднані Арабські Емірати стануть світовим центром з використання технологій 3D-друку в будівництві. Нам знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, як досягти усіху. Тепер бачимо: це і нескладно, і дешевше, ніж при звичайному зведенні", - говорить Дауд Аль Хаджрі, керівник муніципальної служби Дубая.