На пятую годовщину второго "Минска" Украина сама предложила и практически согласовала новый участок отвода войск - Гнутово. Сдача этого важнейшего направления предоставит стратегическое преимущество врагу, создаст условия для наступления на Мариуполь и перевозки контрабанды через крупнейший пропускной пункт в южной части фронта.

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий написал сегодня, 13 февраля, в своем телеграм-канале.

​​"Стратегически важнейшее Мариупольский направление, где отвод в 2015-м привел к значительным человеческим потерям среди военных и гражданских. 20 километров от Мариуполя. Учитывая протяженность линии обороны и то, что на участке Гнутово-Павлополь линия проходит по незаселенной местности, силами НГУ и полиции взять ее под контроль невозможно. Многочисленные грунтовые дороги, проходимые даже во время осадков в зимний период, сделают возможным абсолютно бесконтрольное перемещение сил противника и позволят при необходимости легко создать ударную группировку, отрезав малыми силами Павлополь, осуществить наступление через Сартану во фланг Мариуполя", - пояснил Андрей Билецкий.

Политик убежден, что враг воспользуется этой возможностью, и тогда контрнаступление для украинской армии станет практически невозможным и повлечет за собой значительное количество человеческих потерь, потому реку Кальмиус придется форсировать в условиях наличия у противника господствующих высот.

Билецкий также отметил, что в случае разведения войск на участке Гнутово агрессор практически ничего не теряет, чего нельзя сказать об Украине. Поэтому, очевидно, РФ с удовольствием примет такую ​​выгодное предложение.

"В результате разведения на этом участке, противник теряет свою линию обороны, но это не имеет для него никаких критических последствий, поскольку в зоне отвода находиться только Октябрь, что имеет второстепенное значение, а войска отводятся на вторую линию обороны по линии Коминтерново-Красноармейское-Приморское, с сохранением под полным контролем оперативно-значимых рокадных дорог на Луковое и Тельманово", - рассказал Билецкий.

По словам политика, кроме потери стратегически важного направления, Украина, сдав Гнутово, также рискует создать новый анклав контрабанды после вывода украинских войск с линии ВОПов.

"Учли эти и десятки других опасностей миролюбивые эксперты по разведению? Сегодня так же, как 5 лет назад, Минские переговоры - угроза человеческой жизни, территориям и национальным интересам Украины", - прокомментировал Билецкий.