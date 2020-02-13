За неделю с 3 по 9 февраля в Украине 283 656 человек заболели гриппом. За это время было зарегистрировано 8 летальных случаев, а с начала эпидсезона умерли 26 человек. Также известно, что у никого из них не было прививки. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С начала эпидемического сезона сделали вакцину против гриппа и ОРВИ 956 человек. Несмотря на то, что в большинстве регионов порог заболеваний превышен в 1,5 раза, эпидемия по стране не была объявлена.

"Только в Киеве и Харьковской области не превышен эпидпорог", - отмечают в Минздраве.

Чаще всего это привычный подъем заболеваемости на этот период зимы. По статистике в 2020 году грипп распостраняется с меньшей активностью. В 2019 году интенсивность была на 8,7% выше.

Раньше сообщалось о том, как защититься от гриппа. А также сообщалось, что в Чернигове зафиксировали вспышку ботулизма, а также под Львовом люди массово отравились в ресторане.