Катер "Бердянск" обстреляли из российского вертолета - экспертиза [ Редактировать ]
Украинский катер "Бердянск" был обстрелян в Керченском проливе в ноябре 2018 года российским вертолетом Ка-52. Об этом свидетельствуют результаты баллистической экспертизы, рассказал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене.
"Пробоина в бронетанковом катере Бердянск возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России", - привел он результаты экспертизы.
Представитель Украины отметил, что эти доказательства четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018.
Другие два корабля, Яны Капу и Никополь, были отправлены на завод для ремонта. Украинская делегация ранее уже предоставляла Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничества подробную информацию о серьезных повреждениях и факты мародерства, совершенные российской стороной на захваченных катерах, добавил Лоссовский.
Раньше сообщалось о том, что украинские корабли, захваченные и возвращены Москвой, к лету выйдут в море.
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