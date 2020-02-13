Украина финишировала пятой в смешанной эстафете ЧМ-2020 по биатлону [ Редактировать ]
В четверг, 13 февраля, в итальянском Антхольце в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась классическая смешанная эстафета. Об этом сообщает sport.ua.
Сборную Украины представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
Результаты гонки:
1. Норвегия (0+7) 1:02:27,7
2. Италия (0+6) +15,6
3. Чехия (0+2) +30,8
4. Германия (1+10) +49,2
5. Украина (1+7) +56,1
6. Россия (0+8) +59,4
Раньше сообщалось о том, что сборную Украины дисквалифицировали на чемпионате мира по биатлону. А также 4 января капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный во второй раз стал отцом.
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