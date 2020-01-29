Сборную Украины дисквалифицировали на чемпионате мира по биатлону [ Редактировать ]
29 января в Ленцерхайде (Швейцария) прошла женская эстафета в рамках чемпионата мира по биатлону среди юниоров. Об этом сообщает sport.ua
Известно, что украинскую сборную в гонке представили Анастасия Рассказова, Екатерина Бех, Любовь Кипяченкова, Оксана Москаленко.
Украинка Екатерина Бех завершала эстафету, выведя команду на седьмое место, но после финиша Украину дисквалифицировали.
Как оказалось, после лежки Бех совершила четыре промаха, а после использовала четыре запасных патрона. Только вот на одном рубеже можно использовать не более трех патронов. Поэтому украинка должна была отправиться на штрафной круг, чего не сделала.
Раньше сообщалось о том, что голкипер "Динамо" удивил поступком с Милевским. А также известный футболист перенес инсульт.
Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.
А также 4 января капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный во второй раз стал отцом.
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