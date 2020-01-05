В субботу утром, 4 января, капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный во второй раз стал отцом. Его жена родила сына. Радостью чемпион мира 2019 года поделился в соцсетях и опубликовал фото из роддома.

"Сегодня в 5:15 утра моя жена Ольга подарила мне сына Владимира (3,8 кг; 53 см). Спасибо, любимая", - подписал фото Пидручный.

В 2015 году у него в семье с бывшей биатлонисткой Ольгой Полещиковой родилась дочь Ирина.

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