Капитан сборной Украины по биатлону во второй раз стал отцом [ Редактировать ]
В субботу утром, 4 января, капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный во второй раз стал отцом. Его жена родила сына. Радостью чемпион мира 2019 года поделился в соцсетях и опубликовал фото из роддома.
"Сегодня в 5:15 утра моя жена Ольга подарила мне сына Владимира (3,8 кг; 53 см). Спасибо, любимая", - подписал фото Пидручный.
В 2015 году у него в семье с бывшей биатлонисткой Ольгой Полещиковой родилась дочь Ирина.
Ранее мы писали о том, что Реброва признали лучшим тренером десятилетия.
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