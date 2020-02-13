Клони повертаються. Не встигли призначити позачергові вибори у 179 окрузі на Харківщині, як одразу почали з'являтися клони кандидатів, - про це у себе на сторінці в соцмережі повідомив директор комітету виборців Олексій Кошель. Подробиці - у матеріалі.

Світлична проти Світличної. Після того, як Олексій Кучер склав повноваження нардепа, у 179 окрузі на Харківщині оголосили дострокові вибори. Однією з перших свою кандидатуру зареєструвала Юлія Світлична.

Упродовж трьох років вона очолювала Харківську облдержадміністрацію. Фаховий управлінець, вона єдина після зміни влади пропрацювала на посаді п'ять місяців. Як голова ОДА Юлія Світлична стабільно посідала перші місця в рейтингу Кабміну за показниками макроекономічного розвитку регіону. В області, зокрема, відновили головні автомагістралі, які сполучають обласний центр із сусідніми - Сумською, Донецькою та Дніпропетровською областями.

Юлія Світлична отримала найвищий рівень довіри людей у регіоні. За підрахунками аналітичного порталу "Слово і діло", показник виконання обіцянок сягнув 92 відсотків - найвищий в Україні.

Скористатись авторитетом колишнього очільника області вирішили опоненти. З таким самим прізвищем кандидатом у нардепи зареєструвалася - Яна Світлична. Цю технологію, - пастку для виборця, - з кандидатами-клонами активно застосовували на попередніх виборах, зокрема проти нинішньої провладної політсили. На цьому сьогодні акцентував увагу у своєму дописі у Facebook директор комітету виборців Олексій Кошель.

Він нагадав, що чинна влада обіцяла боротися з брудними політтехнологіями. Комітет виборців непокоїть, що напередодні місцевих виборів 179 округ можуть перетворити на черговий майданчик для відпрацювання політичних технологій на кшталт 205 Чернігівського округу чи виборів міського голови Мукачева у 2004 році.