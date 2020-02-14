Підозрюваних у збитті малайзійського Боїнга на Донбасом судитимуть у Нідерландах. Нідерланди офіційно відмовили Москві у праві судити трьох причетних до цієї трагедії росіян. Про це заявили в Міністерстві юстиції країни.

Нагадаємо, торік у червні слідча група у справі МН-17 назвала імена підозрюваних: це так званий екс-міністр оборони ДНР Ігор Гіркін, підполковник російських ВДВ Олег Пулатов, російський генерал Сергій Дубінський та українець Леонід Харченко, який воював на боці терористів.

Вважається, що четверо підозрюваних нині перебувають на території РФ. Cуд над ними почнеться 9 березня в Нідерландах.