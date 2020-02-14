Північ Сирії засипало снігом. Уперше за останні шість років справжня зима завітала в місто Ель-Камишли на кордоні з Туреччиною. Місцеві жителі завірюсі зраділи - ліпили снігових баб і влаштовували бої сніжками просто на вулицях.

Засніжило й провінцію Ідліб. Там зараз точаться найзапекліші сутички між армією Башара Асада і антиурядовими угрупованнями. Через бойові дії тисячі біженців змушені зимувати в тимчасових таборах.

Правозахисники застерігають: для таких людей морозна погода становить смертельну загрозу.