Північ Сирії засипало снігом (відео) [ Редактировать ]
Північ Сирії засипало снігом. Уперше за останні шість років справжня зима завітала в місто Ель-Камишли на кордоні з Туреччиною. Місцеві жителі завірюсі зраділи - ліпили снігових баб і влаштовували бої сніжками просто на вулицях.
Засніжило й провінцію Ідліб. Там зараз точаться найзапекліші сутички між армією Башара Асада і антиурядовими угрупованнями. Через бойові дії тисячі біженців змушені зимувати в тимчасових таборах.
Правозахисники застерігають: для таких людей морозна погода становить смертельну загрозу.
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