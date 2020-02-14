Под Черкассами мужчина с гранатой напал на ломбард [ Редактировать ]
В четверг, 13 февраля, в поселке Драбов Черкасской области случилось происшествие. Отмечается, что неизвестный мужчина с, вероятно, гранатой совершил разбойное нападение на ломбард. Об этом сообщает "УНН".
Неизвестный мужчина зашел в помещение ломбарда и, угрожая кассиру гранатой, заставил ее отдать деньги и украшения, которые были в кассе. После этого нападавший скрылся с награбленным.
Общая сумма ущерба превышает 50 тысяч гривен.
По данному факту начато начато досудебное расследование по статье 187 УК Украины (разбой).
Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
Кроме того, podrobnosti.ua писали, что в центре Киева похитили 12-летнего ребенка, а в кафе обокрали прокурора.
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