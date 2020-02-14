В четверг, 13 февраля, в поселке Драбов Черкасской области случилось происшествие. Отмечается, что неизвестный мужчина с, вероятно, гранатой совершил разбойное нападение на ломбард. Об этом сообщает "УНН".

Неизвестный мужчина зашел в помещение ломбарда и, угрожая кассиру гранатой, заставил ее отдать деньги и украшения, которые были в кассе. После этого нападавший скрылся с награбленным.

Общая сумма ущерба превышает 50 тысяч гривен.

По данному факту начато начато досудебное расследование по статье 187 УК Украины (разбой).

Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.

Кроме того, podrobnosti.ua писали, что в центре Киева похитили 12-летнего ребенка, а в кафе обокрали прокурора.

Ранее под Киевом напали на журналиста.