Законопослушным водителям пообещали премии [ Редактировать ]
В Украине создали электронный сервис, который будет платить деньги за безопасное вождение. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"За безопасное вождение можно получить кэшбек. При содействии Министерства инфраструктуры в Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное вождение. Стартап "Штрафы UA" разработал приложение, который должен снизить количество аварий на дорогах. Система позволяет оценить вождение конкретного водителя и мотивировать не нарушать. За ответственное поведение на дороге водитель получает награду - до 18% кэшбек от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения", - заявил министр Криклий.
По словам главы Министерства, сервис Безопасное вождение запустился 10 января и за месяц уже получил более 10 тысяч пользователей.
Синергия государства, общественности и бизнеса дают беспрецедентные для Украины смарт-решения. Это именно тот подход, который нужен для развития транспортной инфраструктуры и решения устаревших проблем.
"Первый рейтинг своего управления пользователь увидит после выполнения 10 поездок. Вместе с рейтингом водителю будет предложена сумма кэшбека. Стартап также разработал виджет для городов. Он позволяет водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности. Сейчас приложение работает для IOS платформы, также разработчики планируют запуск для Android. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение. Сейчас команда активно работает над формированием сообщества безопасного вождения", - подчеркнул Криклий.
Ранее мы писали о том, что с 1 января за нетрезвое вождение украинцы несут уголовную ответственность.
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