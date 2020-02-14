Заслуженный юрист Украины и бывший прокурор Одесской области Николай Стоянов, уволенный в "порядке люстрации" в 2016 году, заявил, что готов вернуться к работе в правоохранительных органах, чтобы искоренять там коррупцию.

Такое заявление Стоянов сделал на днях в интервью телеканалу "Козырь Диджитал" в Одессе.

"Проблема в одном. У нас люди, которые пришли во власть, они первым долгом что стараются сделать? Убрать бывших - тех людей, которые работали до, с предыдущей властью… И каждые пять лет у нас зачищают, зачищают, зачищают", - посетовал экс-прокурор.

Такая ситуация, по его словам, привела к тому, что к настоящему времени в стране остро не хватает "нормальных людей в погонах", а потому руководству страны нужно присмотреться к работе правоохранителей и срочно решить кадровый вопрос (Стоянов признался, что голосовал за Зеленского на последних президентских выборах).

"Верните на должности грамотных, профессиональных, опытных людей. Я вам говорю: таких, как я, еще хватает. И я в том числе… Готовы вернуться и навести порядок. Я вам с полной ответственностью заявляю, что достаточно трех месяцев, чтобы зайти в любую область и командой навести порядок. Три месяца… И все преступники завизжат и коррупционеры", - заверил Николай Стоянов, подчеркнув, что за последние пять лет бандиты из прокуратуры стали сказочно богаты, имея "по 200 квартир".

"Где вы, "патриоты", где вы, общественники? Чего вы молчите? Мной два года занимались, представляете - санкции суд Приморский выдавал. Тоже "честный" человек там сидит один. Ему бы в тюрьме сидеть…" - добавил заслуженный юрист.

Сам он свою люстрацию называет несправедливой: тогда президент Украины Порошенко, нарушая закон, написал письмо в Генпрокуратуру для "очищения власти".

"В какой нормальной и правовой стране президент будет опускаться до такого уровня… Прокурор области, видите ли, ему мешает. Так направьте проверку, нарушал или нет, возбудите дело… А это же надо было - устроили пикеты, Саакашвили бегал, его зам Боровик, где он, кстати? Бегал вокруг прокуратуры… У вас что, место работы - прокуратура?" - задался вопросом Стоянов.

Напомним, что возглавлял он прокуратуру Одесской области в мае–июне 2014 года, а также в марте–апреле 2016-го. До него там руководил соратник тогдашнего губернатора Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе, а после пришел Олег Жученко, один из представителей "винницкой тройки", которого и привел с собой Сакварелидзе.