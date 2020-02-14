В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції "Слуга народу" та Ігор Попов - досвідчений політичний аналітик проаналізували нагальні питання цього тижня.

Як ви відреагували на новину про звільнення Богдана та призначення Єрмака? Та яких змін тепер очікуєте від Офісу президента?

Ігор Попов: відреагував з надією. Я думаю, що звільнять ще декількох і в першу чергу тих, хто не справився.

Чи піде хтось услід за Богданом у відставку? Бо саме Богдан привів в команду Зеленського багатьох людей - від чинного прем'єр-міністра Гончарука до генерального прокурора Рябошапки. Чи долі їхніх кар'єр не залежать від долі Богдана?

Євгенія Кравчук: Зеленський не та людина до якої можна привести людину і сказати: "Він дуже гарний, візьміть його в команду". Але я впевнена, що звільнення в уряді будуть.

Андрія Богдана називали також людиною, яка відповідальна за взаємодію з парламентом, урядом і офісом президента. Чи почав вже Андрій Єрмак спілкуватися з депутатами щодо рішень, які заплановані до голосування? Та чи зможе він збирати голоси на підтримку ініціатив влади?

Євгенія Кравчук: стиль правління Ермака - діалог. Ми уже мали зустріч заступників фракцій з головою ОП і на наступному тижні планується знову ряд зустрічей.

Що ви думаєте про черговий скандал навколо Оману? Андрій Єрмак стверджує, що розслідування "Схем" повністю брехливе. Чи вистачило вам особисто того матеріалу, що опублікований, аби зробити власні висновки?

Ігор Попов: Я бачу, що частина суспільства це підозрюю і, я думаю, президенту варто розкрити правду. Тому що лише вона здатна переконати певну частину суспільства.