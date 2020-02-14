Не виключено, що перестановки в офісі президента це лише верхівка майбутніх кадрових змін

Ну, а політична тусовка увесь тиждень обговорює кадрову рокіровку в Офісі президента. Андрій Богдан пішов, Андрій Єрмак залишився. Чи зміниться державна політика від перестановки двох Андріїв? Спробуємо розібратися в цьому сьогодні. Тему почне - Інна Томіна.

Постійно разом. Що називається, і у вогонь, і у воду. Та часи змінилися. І Андрій Богдан - один з найближчих соратників президента, людина яку називали "Сірим кардиналом" і "зе-комбінатором" - відтепер не очолює Офіс глави держави.

І це стало найрезонанснішою відставкою за час президентства Зеленського. Бо Андрій Богдан спершу керував передвиборчою кампанією, потім очолив тоді ще Адміністрацію, а не Офіс, на Банковій торік у травні. Очолив... попри скандал. За законом про люстрацію, він не міг займати посаду, бо працював в уряді Азарова. Однак вихід знайшли, закон обійшли.

"Загалом можна сказати, що Богдан мав певну місію налагодити комунікаційні процеси, налагодити роботу. Взагалі запустити і ознайомити президента. Був певним таким провідником в українську політику, якщо можна сказати", - говорить Олександра Решмеділова, політолог.

"Я думаю, що в середині команди це цінували і цінують. І те, що він робив це достатньо швидко і дуже насправді рішуче. Тому що там розпустити ВР, то зрозуміло, що це було логічно, але велика кількість керівників напевно б побоялася б", - говорить Микола Давидюк, політолог.

Після липневих виборів до ВР саме Богдан узяв на себе частину з розбудови партії та координації роботи президентської фракції. На регулярних нарадах в ОП він наполягає, аби Рада чимшвидше голосувала всі законопроекти Банкової. Саме Богдана називають ідеологом "турборежиму".

Та попри цю серйозну місію Богдан - зажив і несерйозної слави. Регулярно потрапляв у скандали, тролив і провокував. За кадром і фактично оголосив війну журналістам.

"Він така нетерпляча людина просто, якщо би ви знали. Він не може іноді, як то кажуть, угомоніться. Я йому кажу: що ти постійно виставляєш в Інстаграм, що ти за людина? Що ти у Фейсбуці? Куди ти поліз до журналістів? Чого ти з ними сваришся? Він повинен заспокоїтись".

Та Богдан не заспокоювався. Після жартів із псевдозвіленням та відпочинку у Сен-Тропе. Нова витівка - під назвою "зуб Богдана". Він нібито побився з головою СБУ Іваном Бакановим. Тоді і Офісу президента, і СБУ довелось спростовувати все.

"Він був занадто епатажним, дуже багато притягував до себе уваги, при чому робив це дуже демонстративно. Багатьом це не подобалося, виникали неприємні, знову ж таки заяви. На кшталт того, що "Зеленський працює в адміністрації Богдана президентом", - говорить Валентин Гладких експерт ГО "Слово і діло".

Паралельно за доступ до президента змагався і помічник Зеленського - теж давній знайомий, юрист і кінопродюсер Андрій Єрмак.

"Де зникає з орбіти з поля зору Богдан, там з'являється Єрмак. Він органічно почав заміщати Богдана раніше", - говорить Олександра Решмеділова, політолог.

І заміщав переважно на міжнародному напрямку.

"По великому рахунку він був міністром закордонних справ, а міністр був його замом... ну тобто виглядало це так", - говорить Микола Давидюк, політолог.

За даними ЗМІ, після виборів команда Зеленського не довіряла дипломатам. Тож курувати і готувати міжнародні візити доручили Андрієві Єрмаку. Саме він відповідав за переговори з Росією щодо Донбасу та обміну в'язнями, готував нормандські переговори в Парижі.

"Вперше ми його побачили безпосередньо - це перший обмін. Єрмак з'явився в публічній площині, саме під час налагодження контактів із Козаком на той момент. Контакти в нього залишаються. Надалі Єрмак все частіше з'являється в міжнародних візитах або такі моменти, коли потрібна додаткова допомога: це і питання з Боїнгом, і міжнародні візити, це Мадрид і зустріч з Джуліані, це останні римські канікули, Оман", - говорить Олександра Решмеділова.

Увесь цей час Андрій Богдан уже майже не з'являється разом із президентом, не часто світиться на телебаченні. І тут заговорили про конфлікт між Богданом і Єрмаком.

У двох Андріїв начебто кардинально різні погляди на внутрішню політику, і особливо на порядки в Києві.

"Я думаю, що конфлікт був і це однозначно і це не тільки через таємні телеграм-канали, які стали частиною нашого політикуму, логічними виглядають переговори через Джуліані, тобто цей трикутник, Єрмак-Джуліані-Кличко, я думаю, що він більш ніж правдивий і реальний", - вважає Микола Давидюк.

Зрештою Зеленський визнає, конфлікти в команді є, що заважає роботі і видає указ, яким призначає Єрмака керувати своїм Офісом. Одразу після призначення новий керівник заявляє - підкилимних ігор у відомстві нема, а політичний курс держави не зміниться. В пріоритеті - завершення війни на Донбасі і майбутні вибори в ОРДЛО.

"Ми з українського блоку готові виконати всі домовленості, які були досягнуті в першу чергу в Парижі. У нас також є чіткий план, що ми повинні зробити, щоб вибори відбулися 25 жовтня по всій території України відповідно до законів. Ми повинні з Донбасу з місць, які асоціюються з війною зробити квітучий край. Край в якому буде розвиватися економіка", - говорить Андрій Єрмак, голова Офісу Президента України.

Саме зближення з Росією і може стати основним ризиком роботи Єрмака, кажуть політичні експерти. Адже поки не відомо, що Єрмак обіцятиме в обмін на модифікацію мінських угод.

"Я би не став робити такі гучні припущення про те, що нібито Єрмак представник якихось проросійських сил, чи є тим більше якимось таємним агентом, якого призначили російські спецслужби. Бо це все дуже добре виглядає, як пропагандистка якась штука. Але навряд чи відповідає дійсності", - говорить Валентин Гладких.

А поки Андрій Єрмак планує більш активно працювати на місцях з очільниками ОДА. І наростити комунікацію з депутатами.

"Можливо, він не буде в ручному режимі, як Богдан, комунікувати з фракцією. Йому буде достатньо комуні кувати лише з Арахамії і його заступниками", - говорить Олександра Решмеділова, політолог.

Не виключено, що перестановки в офісі президента це лише верхівка майбутніх кадрових змін і в ключових міністерствах. І ймовірність того, що Андрій Богдан може очолити відомство за квотою президента теж висока.

"Я думаю, що Зе йому запропонував, або запропонує точно якусь відповідальну посаду. Він може бути корисний Зе і більш того, якщо вони захочуть робити якісь рокіровки, і ставити людей достатньо вірних, він на Богдана точно буде роздратовувати. Ну як мінімум якщо він захоче зняти Авакова, то це точно може бути типаж Богдана, який може зайти, щоб втримати міністерство", - вважає Микола Давидюк.

Та поки ні сам Богдан, ні президент ситуації не коментують.