В ефірі телеканалу "Інтер" Владислав Криклій, міністр інфраструктури України розповів про плани свого відомства та будівництво доріг.

Уряд, в якому ви працюєте, вже далеко не перший, який обіцяє нормальні дороги. Чому українці мають повірити вашим обіцянкам? Що ви плануєте робити з нашими дорогами?

В той короткий проміжок часу до зимового періоду, ми продемонстрували, як працює міністерство. Ми будували по 2 км доріг на добу.

Якщо говорити дуже конкретно та дуже предметно, які саме дороги будуть відремонтовані цього року? Та скільки грошей на це піде?

У нас рекордне фінансування. Це понад 85 млрд грн. Ми ще очікуємо додаткові ресурси, можливо з міжнародних компаній. Наша мета - сшити країну, схід-захід, північ - південь. Загалом ми маємо побудувати понад 4 тисячі км доріг.

А як контролювати якість будівництва та ремонту доріг? Це ж одне з головних питань. У нас багато керівників Автодорів жили, як королі, на гроші від доріг. Що з цим робити?

Ми звільнили одіозних панів, які фрагментами будували дороги. Ми будувати будемо цілими шматками. Ямковий ремонт ми мінімізуємо. Він буде в межах 20%.