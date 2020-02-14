Міністр інфраструктури розповів про плани на будівництво доріг в Україні [ Редактировать ]
В ефірі телеканалу "Інтер" Владислав Криклій, міністр інфраструктури України розповів про плани свого відомства та будівництво доріг.
Уряд, в якому ви працюєте, вже далеко не перший, який обіцяє нормальні дороги. Чому українці мають повірити вашим обіцянкам? Що ви плануєте робити з нашими дорогами?
В той короткий проміжок часу до зимового періоду, ми продемонстрували, як працює міністерство. Ми будували по 2 км доріг на добу.
Якщо говорити дуже конкретно та дуже предметно, які саме дороги будуть відремонтовані цього року? Та скільки грошей на це піде?
У нас рекордне фінансування. Це понад 85 млрд грн. Ми ще очікуємо додаткові ресурси, можливо з міжнародних компаній. Наша мета - сшити країну, схід-захід, північ - південь. Загалом ми маємо побудувати понад 4 тисячі км доріг.
А як контролювати якість будівництва та ремонту доріг? Це ж одне з головних питань. У нас багато керівників Автодорів жили, як королі, на гроші від доріг. Що з цим робити?
Ми звільнили одіозних панів, які фрагментами будували дороги. Ми будувати будемо цілими шматками. Ямковий ремонт ми мінімізуємо. Він буде в межах 20%.
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