Українські дороги можна впізнати одразу. Мабуть, у нашій країні автошляхи найгірші у Європі. Майже 90 відсотків із них потребують ремонту. І це ще м'яко сказано! У багатьох місцях від доріг залишились хіба що напрямки та позначки на мапах - мовляв, ось тут має бути дорога, а є лише згадка про неї.

Як це змінити? Та чи виграє чергова влада війну з деградацією доріг та корумпованими королями Автодору? Тему продовжить Руслан Смещук.

"Вибоїна" - завдовжки п'ять кілометрів. Такими ось знаками-попередженнями рясніють майже всі траси Кіровоградщини. Це область, де дороги не просто погані, а, мабуть, найгірші в країні.

Тутешні траси - не потрібно ремонтувати, їх потрібно перестеляти. Бо ямкові ремонти та засипання проваль піском, що тут періодично роблять - можуть хіба що підлатати чийсь бюджет. Це траса Н-23. Веде від Кропивницького до малої батьківщини президента, Кривого Рогу. Капітального ремонту не бачила щонайменше років 20.

Водії вже охрестили цю трасу 120 кілометрами пекла. Вправні водії долають її за три години, новачки - і їхати сюди бояться.

"Видел на луне пейзаж, примерно такой же трасса Кривой Рог - Кировоград, точно такое же, ехать невозможно. Может улететь в кювет или еще что-то, очень небезопасно ездить по нашим дорогам в Украине по всей наверно, после Европы, когда заезжаешь в Украину как-будто в Зимбабве приехал", - говорить Олександр, водій.

До речі, порівняння з Зімбабве - геть не образне. У світовому рейтингу якості доріг Україна посідає почесне місце у хвості, поруч із африканськими країнами. Зрештою, як і в іншому рейтингу рівня корупції.

Крадуть на ремонті доріг стільки ж, скільки існує незалежна Україна. При чому, за різними, усталеними, схемами. Приміром, можна обрізати асфальтне покриття на кілька сантиметрів - і покласти в кишеню мільйони! Або як от у Харкові, перепродати по колу через низку фірм-прокладок знятий під час капремонту асфальт.

"Загальні збитки від цієї оборудки складають понад 6 млн грн. Це розтрата в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - говорить Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області.

Схема - така. Під час ремонту доріг знімали верхній шар. Залишалася асфальтобетонна крихта, так званий гранулят. Так от його чиновники департаменту перепродували своїй фірмі за безцінь, уп'ятеро дешевше за ринкову ціну. А далі фірма перепродувала асфальт уже за реальною вартістю.

"Гралися" довгих три роки. Допоки шістьом чиновникам харківської міськради не оголосили підозру. Начальник департаменту будівництва втік за кордон. А от його заступник, Ігор Київський з електронним браслетом ходить на судові засідання. Провину свою не визнає. Говорить, хоч і підписував акти виконаних робіт, та ціну не визначав.

"Разницу которую якобы мне инкриминируют, цена указана, ну вот есть первичный материал, скажем так, стол, да, грубо говоря, и обломки от стола. Стоят одну и ту же цену. Как такое может быть", - говорить Ігор Київський, колишній заступник начальника Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради.

А захисник чиновника йде ще далі: каже - підозрювані чиновники діяли в інтересах міста!

"Понад 15 років зазначені відходи утилізувалися. Проте департамент найшов змогу обернути на благо міста зазначене сміття та наповнити бюджет міста Харкова", - говорить Юлія Плетньова, захисниця.

Ще одна "золота жила" дорожніх корупціонерів це його величність ямковий ремонт. Через це діряве сито просіяли, напевне, мільярди бюджетних гривень.

"Вот как у нас ложуть асфальт. Лед отгребли, закидали...нанотехнологии и дальше ложуть".

Об'єктивно порахувати, скільки коштів пішло в дорожні ями на дорогах, а скільки в ями корупційні - дуже важко. Особливо коли ремонтують так:

"Вон воду вичерпують - все як має бути".

Корупція - одна з головних причин того, що майже 90% українських доріг потребують ремонту. Загалом у нас понад сто сімдесят тисяч автошляхів. Сорок шість це міжнародні, національні та обласні. Ще три чверті шляхи місцевого значення. На те щоб їх капітально відремонтувати потрібно близько трьох Трильйонів гривень. Це - більше, ніж річний бюджет нашої країни.

"Тут немає ямок ніяких, ми спокійно прийшли".

Так із жартами Президент уперше прийшов в "Укравтодор". Цього тижня там говорили про плани на цей рік. Як і щороку - обіцяють грандіозний ремонт. Поновити мають чотири тисячі кілометрів шляхів. На все виділять понад 85 мільярдів гривень. Ще один амбітний план покласти край ямковому ремонту.

"Довгі роки у нашій країні існував так званий дуже успішний стартап, завдяки якому деякі чиновники побудували собі не один маєточок. Цей стартап називається ямковий ремонт. Він повинен піти у минуле", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Піти в минуле, але не цього року. І навіть не наступного. Про це кажуть і експерти, і власне, самі автодорівці.

"К сожалению полностью отказаться от ямочного ремонта мы не можем еще несколько лет. Потому что если ямочный ремонт не проводить, то уже в этом году тысячи населенных пунктов, в особенности сел - останутся без автомобильного сообщения. Без дорог, по которым хотя бы можно проехать", - говорить Олександр Кава, транспортний експерт.

"Але звичайно мета в нас така є - якщо відбувається капітальний ремонт дороги. Не буде. По мірі того як дороги капітально будуть ремонтуватися - доля ямкового буде зменшуватися", - говорить Олександр Курбаков, голова "Укравтодору".

У самому ямковому ремонті, якщо звісно, це дійсно ремонт, а не корупційне сито - нічого страшного немає. Приміром, ось так виглядають німецькі дороги після ямкового ремонту. Найголовніше тут контроль, щоб унеможливити зловживання. Як і взагалі під час будь-яких дорожніх робіт.

"На всі великі будівництва будуть залучені додатковий технічний нагляд. Це буде реально незалежний технічний нагляд, це будуть закордонні компанії які будуть нести юридичну відповідальність, за цю послугу, за цю функцію. Друге - ми запроваджуємо фінансове покриття гарантійного періоду", - говорить Олександр Курбаков, голова "Укравтодору".

Тобто частина грошей за контрактом блокується, якщо після введення в експлуатацію з'являються якісь недоліки. Ці гроші спрямовують на їхнє виправлення.

Та поки у Києві посадовці обіцяють і великий контроль, і великий ремонт тисяч доріг, жителі Дубіївки на Черкащині благають привести до ладу лише кілька кілометрів шляху.

Через село пролягає транзитна траса. Тому потік вантажівок і легковиків тут спочатку розбив дороги, а потім і тротуари. Від фур люди захищаються, як можуть - хтось огороджує паркани шинами, хтось - гіллям.

"А як машини фігурують по тротуарам і скрізь, а як дітям іти в школу? Діти зовсім не можуть вийти на тротуар".

"Виконано роботи з ліквідації ямкового. Обсяг 346 квадратних метрів, роботи продовжуються, а на самом ділі роботи ніякі не продовжувались і не робились. Ми самотужки складалися і собірали в підприємців - відремонтували частково дорогу, хотя вона нам і не по силі", - говорить Олександр Кривошея, сільський голова села Дубіївка.

Чиновники обіцяють, що навесні все відремонтують. Ну а селяни кажуть: якщо чиновники знову збрешуть, барикадами перекриють дорогу. Бо так жити - не можна.