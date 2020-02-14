Про те, що Мінські домовленості залишаються єдиним шляхом мирного врегулювання, нагадали цього тижня в опозиції. До речі, другій частині "Мінська" саме у ці дні виповнилося вже п'ять років. І поки що невиконаними залишаються всі пункти документа.

"Если возвращаться к тем уже далеким по всей видимости историческим событиям той ночи 17-часовых переговоров, я присутствовал тогда в Минске - я помню то напряжение, тот климат, который сопровождал глав держав Нормандской четверки. Те споры, выяснения отношений, которые закончились подписанием протокола, комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Минские соглашения на первом этапе выполнили свою историческую миссию о том, что они прекратили активную фазу боевых действий, а то, что происходит после этого - это результат недоговоренности, не достижения договоренности всех сторон для того, чтобы действительно этот режим прекращения огня имел место. Обстрелы идут с обеих сторон.

Инициативы есть разные, как с одной, так и с другой стороны и нельзя, или не установили, несмотря на неоднократные принятия решений в этой части прекращения огня из-за того, что, к сожалению, не выполняются Минские соглашения в той части, которая представляет фундамент Минских соглашений - это политическая часть, принятие законов.

То есть нет движения вперед и отсутствие движения вперед в реализации мер 2015 года приводит к неопределенности, к вот этим "инициативам", которые имеют место как с одной так и с другой стороны.

В результате которых уничтожается инфраструктура, получают ранение представители как с одной стороны, так и с другой, включая мирное население. Если власть не понимает, что есть Минские соглашения, их реализация и в конечном итоге, в финале - мир и возращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс, единственным и безальтернативным, а думает о том, что есть альтернатива, тогда они должны понимать - альтернатива это потеря Донбасса, потеря наших граждан людей", - заявив Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".