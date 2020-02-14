Насколько вреден сахар: ответ специалистов [ Редактировать ]
Ни для кого не секрет, что чрезмерное потребление сахара чревато для нашего здоровья. Сейчас многие люди ищут замену белому сахару. Кто-то употребляет заменители, а другие вместо белого сахара покупают коричневый. Есть ли в этом смысл? На интересный вопрос ответили специалисты, передает newsyou.info.
Чрезмерное употребление сахара вредит здоровью - это известно давно. Согласно нормам ВОЗ, здоровый взрослый человек может употреблять в день 50 граммов сахара. По данным медиков, в среднем люди съедают вдвое больше рекомендуемой нормы сахара в день, а некоторые ежедневно употребляют более 250 граммов сахара.
Вопреки расхожему мнению, коричневый сахар не полезнее, чем белый. Более того, их состав практически идентичен. В коричневом сахаре остается карамельная патока, которая и придает ему цвет и легкий карамельный привкус. Поэтому коричневый сахар, точно также как белый, нельзя употреблять в больших количествах.
Как отмечают диетологи, сахар это в любом случае сахар - он имеет один химический состав и идентичное действие на организм. Что касается подсластителей, то тут действительно могут быть варианты, например, некоторые заменители сахара не вызывают подъема уровня глюкозы в крови.
По мнению специалистов, лучше всего сокращать употребление любого сахара. Помочь в этом могут подсластители, а также мед - он слаще сахара, но содержит больше фруктозы, чем глюкозы. Поэтому с помощью меда можно успешно снижать количество сахара.
Ранее мы писали о том, чем полезен темный шоколад.
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