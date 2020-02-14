Питание после тренировок - сложный вопрос, в связи с которым между экспертами всегда возникают споры. Райан М. Грин, доктор медицинских наук и медицинский директор в Monarch Athletic Club в Западном Голливуде рассказал, что есть четыре продукта, которые позволят вашему организму восстановится после тренировки. Об этом передает newsyou.info.

Шпинат

Шпинат содержит большое количество питательных веществ, которые помогают предотвратить воспаление, включая витамины B, C и A. Если вы не любите шпинат, можете заменить его на другие овощи семейства крестоцветных. Например, брокколи.

Бананы

Мало того, что они сверхпортативны, но бананы также содержат углеводы и калий, два полезных для мышц питательных вещества после тренировки. Этот полезный фрукт пополняют запасы углеводов, сжигаемых во время тренировок, наряду с калием и электролитами, которые вы теряете через пот.

Овсянка

Овсянка хорошо походит для употребления после тренировки, потому что ее очень легко и быстро приготовить. Исследователи из Школы общественного здравоохранения им. Чана Гарвардского университета обнаружили, что люди, которые ежедневно съедали 33 грамма овсянки, снизили риск преждевременной смерти на 9% по сравнению с теми, кто не ел ее вообще.

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