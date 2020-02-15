В интервью "Подробностям", Председатель Правления "Северодонецкого "Азота" рассказал о работе крупнейшего предприятия в Луганской области, о рынке удобрений, о демпинге и о том, как Украине не проиграть на своем поле в торговой войне.



Можете в цифрах рассказать об итогах прошлого года? Сколько и чего было выпущено? Как вы видите свое развитие в 2020 году? Приоритетные направления?



Если сравнивать ситуацию с предыдущими пятью годами. Мы сейчас постепенно "выбираемся" из кризиса. По мере возможности набираем обороты По итогам года выпустили более 370 тыс. тонн аммиачной селитры, 10,78 тыс. тонн жидких минеральных удобрений КАС, наработали 296 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

Мы сделали несколько хороших проектов, учитывая наши возможности и ценовую конъюнктуру. Например, "зашли" в рынок КАС. Это сравнительно новый для нас вид продукции. Мы и наши акционеры увидели, что это жидкое минеральное удобрение становится все более популярным среди потребителей. Поэтому в прошлом году мы смонтировали установку по производству КАС, начали производство. Сегодня мы выводим эту установку на проектную мощность.

Также проведена модернизация аммиачно-холодильной установки в цехе производства аммиака 1-А. Это очень важно для нас сегодня, поскольку мы работаем на давальческом сырье. После этой модернизации у нас появилась возможность "захолаживать" в хранилище больше привозного аммиака - и не просто больше, а в несколько раз больше, чем ранее. Это увеличивает наши производственные возможности. Мы также отремонтировали оборудование в цехах производства азотной кислоты, пароснабжения и общекомбинатовских коммуникаций.



Что будет в этом году?



Год начали нормально. Работаем по той же схеме: перерабатываем аммиак, выпускаем три базовых продукта - аммиачную селитру, аммиак водный технический и жидкие минеральные удобрения КАС. Работает цех по производству азотной кислоты, который производит промежуточный продукт, необходимый для производства удобрений. Работают наши ремонтные цеха, работают подразделения, обеспечивающие деятельность технологических комплексов.

Я не скрою, конечно же, мы хотим в будущем вернуть на предприятие наш полный работающий цикл. Когда нам поставляется газ, идет его переработка как входящего сырья. Когда включается в работу комплекс по производству аммиака, идет дальнейшая его переработка в минеральные удобрения. Но возможность работы именно в таком режиме зависит от очень многих факторов.



Каких?



Если коротко, то ценовая конъюнктура рынка готовых удобрений в мире и в Украине и цена на газ.

Возможность поставки газа по приемлемым ценам - очень важный фактор. Газ - основное сырье, он дает львиную долю себестоимости продукции. Если говорить о конъюнктуре цен на удобрения в Украине, то многое будет зависеть от того, останутся ли пошлины на импортные азотные удобрения. Важно то, насколько продуманной окажется промышленная политика государства, насколько эффективными будут защитные меры.

Минэкономики и Офис Президента уже обратили внимание на этот вопрос. Они верят в то, что химия может дать значительную долю в ВВП страны. Было большое совещание. И проблему вроде бы понимают. Со многими выводами я согласен. И если говорить просто, то я уверен в том, что химия может стать новым драйвером экономики. Вместе с металлургией, агро- и другими секторами. У нас есть потенциал роста. Он колоссальный.



Какая по вашему должна быть логика действий государства?



Очень простая. Защищать рынок. Держать удар и учится выигрывать торговую войну. Если Украина закрывает границы от импортных удобрений, то украинские химические предприятия получают шанс на рост. Инвестируют и развиваются. Если защитные меры не будут эффективными, то у предприятий мало шансов на увеличение производства и создание рабочих мест. Когда я говорю о защитных мерах, я имею в виду пошлины и квотирование.



Есть и другие факторы, от которых зависит, как дальше будет работать объединение? Какие? Как вы вообще настроены? На какой сценарий?



Конечно, мы настроены на позитивный сценарий. Но пока, к сожалению, для нас остаются актуальными те же проблемы, с которыми сталкиваются сегодня все украинские химические предприятия, которые производят минеральные удобрения. Демпинг производителей из-за рубежа - главная проблема.

Если вы знаете, антидемпинговое расследование Межведомственной комиссии по международной торговле было инициировано по просьбе украинских производителей. Границу вроде бы закрыли. Введены пошлины на ввоз удобрений из России. Есть эмбарго. Но это ведь не решило проблему полностью.



Почему? Можете объяснить?



Сейчас азотные удобрения по демпинговым ценам по разным схемам продолжают завозиться в Украину. Во-первых, идут манипуляции с таможенными кодами. То есть завозят одни удобрения под видом других. Во-вторых, россияне купили ряд пакетов акций в химических предприятиях за рубежом - в Грузии, Польше, некоторых странах ЕС. И теперь завозят в Украину российские удобрения под видом удобрений из других стран.

И третья схема - когда российские удобрения просто переупаковываются в Латвии или Беларуси и завозятся уже как нероссийские. Торговая война в определенном смысле приняла гибридную форму. Сертификаты происхождения подделываются. И российские удобрения по факту заполонили украинский рынок. Естественно, все это отражается на работе украинских предприятий, на структуре рынка. Те, кто демпинговал, работают хитрее и отбирают долю рынка у украинских производителей. И это видно по всей таможенной статистике.

Еще у северодонецкого "Азота" есть и свои специфические трудности в работе. И их преодоление, честно говоря, не всегда зависит от нас.



Что конкретно Вы имеете в виду?



Например, нас очень беспокоит вопрос стабильности и надежности электроснабжения. Для Луганской области сегодня единственным источником электроэнергии является Луганская ТЭС. Это город Счастье. Для полноценной работы завода нам необходимы два независимых источника электроэнергии. Мы на "Азоте", на своем уровне, приняли меры - построили, подготовили к работе когенерационную установку, которая позволяет вырабатывать электроэнергию.

Но это лишь частичное решение проблемы. Должно быть полное, комплексное решение этого вопроса, только тогда мы сможем говорить о стабильной работе. И я говорю не только о работе нашего предприятия - это проблема всего региона. Я говорю обо всей промышленности Луганщины, о работе инфраструктуры. Это все взаимосвязанные вещи. Такие проблемы должны решаться на уровне государства. Потому что это связано с колоссальными бюджетами. Должны быть волевые решения, инвестиции. Регион не может развиваться, если не решен базовый вопрос - энергоснабжения.



Как на практике решить этот вопрос?



Решение вопроса - это подключение области к единой энергосистеме Украины. Увы, пока этот вопрос не решен по ряду причин.



Какие еще будут приоритетные проекты?



Очень хорошо, что наш акционер - Дмитрий Фирташ - поддерживает наши проекты. Это очень важно. Без этого - ничего бы не крутилось. В 2020 году мы будем уделять внимание тем направлениям и проектам, которые позволят обеспечивать стабильную работу цехов и дадут возможность снижать расходные коэффициенты. В том же цехе пароснабжения и общекомбинатовских коммуникаций планируем установить паровую турбину в качестве привода сетевого насоса.

Это позволит экономить порядка 370 кВт/час электроэнергии и даст возможность снизить себестоимость выработки теплофикационной воды для предприятия. В числе приоритетных направлений деятельности - охрана окружающей среды. Поэтому в нынешнем году планируем провести капитальный ремонт оборудования в цехе нейтрализации и очистки промышленных сточных вод. Это важно не только для "Азота". Это важно для населения города. Потому что наше предприятие очищает сточные воды Северодонецка.



Давайте я задам более конкретный вопрос. Есть ли в планах возобновление работы других технологических цехов? Каких именно?



Можно говорить только о различных производственных сценариях. Если рассматривать идеальный вариант, когда мы перерабатываем природный газ, с "включением" мощностей по производству аммиака, то, конечно, хотелось бы возобновить работу цеха по производству карбамида. Мы планово проводим необходимые ремонтные работы, мероприятия по обеспечению работоспособности технологического оборудования по выпуску карбамида.

Также в цехе производства карбамида монтируется узел отгрузки карбамида в мягкие контейнеры типа биг-бег. Биг-беги - наверное, самый востребованный вид упаковки у потребителей сегодня. То есть мы готовимся к позитивному сценарию. Как будет на самом деле, время покажет. Ключевые решения будут приниматься акционером, на основе анализа конъюнктуры рынка, возможностей и, как я сказал, цен на сырье. Ставятся конкретные стратегические цели перед предприятием.

Первое - это улучшение показателей операционной эффективности. Второе - развитие промышленных площадок. Третье - экология. Также среди очевидных приоритетов - выполнение производственного плана и выпуск определённого объема продукции. Для хороших производственных результатов в будущем нам нужна база, нужны предпосылки. Надеюсь они будут.

Наша задача сейчас - обеспечить стабильность работы в тех непростых условиях, которые есть. Когда ситуация более-менее выровняется, станет более благоприятной, мы должны быть готовы использовать наши ресурсы для рывка. Для быстрого роста.

Если раскрутится украинская химия и этот "новый мотор" украинской экономики наберет полные обороты, от этого выиграет вся Украина. Это потянет вверх всю экономику. Потому что рост химии - дает мгновенный рост АПК, одного из ключевых секторов экономики.