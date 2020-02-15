Мир на Донбасі: Віктор Медведчук закликав виконати Мінські домовленості [ Редактировать ]
Нормандська зустріч - під знаком питання. Попередньо анонсовані на квітень переговори у форматі "Україна-Росія-Німеччина-Франція" щодо ситуації на Донбасі можуть не відбутися.
В опозиції вважають, що влада не виконала досягнутих раніше домовленостей, закріплених під час останньої зустрічі лідерів четвірки.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
"Нет определенности, то есть отсутствует определенность в том, что будет завтра. Ведь если на то пошло, я вам хочу сказать, то в рабочих группах Трехсторонней контактной группы за эти годы не разработаны ни модальности нового закона о выборах, несмотря на то что Украина присоединилась к "формуле Штайнмайера", ни вопросы дальнейшего - в том числе, утверждения особого статуса, - как это сказано в документе, о котором мы сейчас говорим, о Конституции, ни вопросы, связанные с амнистией.
И все это порождает вот эту неопределенность, а трактуется она как нежелание установить мир.
Есть уже официальная позиция МИД России, опубликованная буквально на днях: два месяца прошло, а ни один из пунктов коммюнике в Париже, принятых решениями глав государств, не реализован. Более того, не видно даже направленности такой реализации".
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