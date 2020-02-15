Нормандська зустріч - під знаком питання. Попередньо анонсовані на квітень переговори у форматі "Україна-Росія-Німеччина-Франція" щодо ситуації на Донбасі можуть не відбутися.

В опозиції вважають, що влада не виконала досягнутих раніше домовленостей, закріплених під час останньої зустрічі лідерів четвірки.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":