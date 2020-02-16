Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о том, что в Украину планируют вернуть около 200 человек. Об этом он сообщил в рамках Мюнхенской конференции.

"Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех", - рассказал Пристайко.

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На Донбассе сейчас удерживают около 200 человек. Еще около сотни украинцев и крымских татар находятся в аннексированном Крыму, а также в российских тюрьмах.

Обмен планируют осуществить до встречи в "нормандском формате", до апреля 2020 года.

Ранее мы писали о том, что Украина и Россия начали переговоры по обмену пленными.

Напомним, еще 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Позже, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными. А уже 29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке к обмену.

4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года. Уже 7 января, стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.