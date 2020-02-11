Во вторник, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина планирует обменять более 200 украинцев, удерживаемых на Донбассе и в России. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас сейчас там длинные списки. Их нужно разбивать. На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов. В этом направлении мы продвигаемся", - сказал он.

Напомним, Украина готовит большой список лиц для обмена пленными и скоро будут известны конкретные даты его проведения. По словам Зеленского, переговоры по обмену идут по двум направлениям – в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы в отношении лиц, находящихся в "ЛДНР" и с Россией, где большинство заложников – крымские татары.

Ранее мы писали о том, что Украина и Россия начали переговоры по обмену пленными.

Напомним, еще 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Позже, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными. А уже 29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке к обмену.

4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года. Уже 7 января, стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.