В воскресенье, 16 февраля, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Из-за этого в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объявили первый уровень опасности.

Как сообщают синоптики, в Киеве и области ожидается сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

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Водителей призывают быть осторожными на дорогах и придерживаться мер безопасности. Необходимо снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.

Ранее сообщалось, что сотни населенных пунктов Украины остались без света. А также синоптики предсказали "дождь" из игуан.