В Киеве объявили первый уровень опасности [ Редактировать ]
В воскресенье, 16 февраля, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Из-за этого в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объявили первый уровень опасности.
Как сообщают синоптики, в Киеве и области ожидается сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.
Водителей призывают быть осторожными на дорогах и придерживаться мер безопасности. Необходимо снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.
Ранее сообщалось, что сотни населенных пунктов Украины остались без света. А также синоптики предсказали "дождь" из игуан.
Смотрите также видео, на котором кафе в Мельбурне (Австралия) страдает от аномального крупного града. Ранее сообщалось, что украинцев призвали быть осторожными на дороге. Кроме того, синоптики удивили резкой сменой погоды
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