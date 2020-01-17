В пятницу, 17 января, водителей предупредили о гололедице заснеженных перевалах. Так, покрытые на дорогах в большинстве областей сухое, в Ивано-Франковской области местами заснеженное, местами гололед в Днепропетровской, Ровенской, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает "Укравтодор".

Температура воздуха колеблется от -1 до -5. Состояние покрытия в основном сухое, на Вишковском перевале местами заснеженное.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.

Также в пресс-службе Госслужбы чрезвычайных ситуаций сообщили о тумане в Украине.

"По данным УкрГидрометцентра, в первой половине дня 17 января туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики давали прогноз погоды на 17 января. Так, они сообщали, что в некоторых областях днем температура повысится выше 0 градусов, в ночные часы возможен мороз. Весь день будет держаться солнечная и ясная погода.

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