Водителей предупредили об опасности на дорогах [ Редактировать ]
В пятницу, 17 января, водителей предупредили о гололедице заснеженных перевалах. Так, покрытые на дорогах в большинстве областей сухое, в Ивано-Франковской области местами заснеженное, местами гололед в Днепропетровской, Ровенской, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает "Укравтодор".
Температура воздуха колеблется от -1 до -5. Состояние покрытия в основном сухое, на Вишковском перевале местами заснеженное.
Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.
Также в пресс-службе Госслужбы чрезвычайных ситуаций сообщили о тумане в Украине.
"По данным УкрГидрометцентра, в первой половине дня 17 января туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее синоптики давали прогноз погоды на 17 января. Так, они сообщали, что в некоторых областях днем температура повысится выше 0 градусов, в ночные часы возможен мороз. Весь день будет держаться солнечная и ясная погода.
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