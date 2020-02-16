Бой Усик-Чисора: названа новая дата [ Редактировать ]
Украинский боксер Александр Усик встретится на ринге с британцем Дереком Чисорой. Это произойдет в конце мая 2020 года. Об этом рассказал британский промоутер Эдди Хирн сайту talksport.com.
Бой планируют провести 23 мая на арене "О2" в Лондоне.
"Этот бой согласован, и мы лишь решаем вопрос с местом проведения", - отметил Хирн.
Ранее предполагалось, что бой пройдет в марте, но бой перенесли из-за травмы локтя Александра Усика.
Напомним, 22 февраля, пройдет реванш между чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдером и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру. А также Podrobnosti.ua писали о том, когда состоится следующий бой Александра Усика.
Сообщалось о том, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру.
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