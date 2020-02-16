Сьогодні до бійців прибули стоматологи з Києва

На Донбасі сьогодні - п'ять обстрілів. Противник бив по українських позиціях із мінометів заборонених калібрів, а також із гранатометів та кулеметів. Та, попри обстріли, на передову приїжджають волонтери, аби підтримати наших бійців. Всі подробиці в матеріалі.

Але, незважаючи на постійні обстріли, на передову як і раніше приїжджають волонтери, аби підтримати наших бійців. Сьогодні до бійців прибули стоматологи з Києва. Всі подробиці в матеріалі.

"Він не перший раз до нас приїжджає, тоді він до нас в полк приїжджав, а це вже сюди, ми його знаємо, доктора цього".

Сучасний стоматологічний кабінет на колесах. Цю машину військові вже знають і чекають її з нетерпінням. Кажуть, коли турбує нестерпний зубний біль тоді вже не до війни.

"Зуб болит один, подивляться нехай може щось зроблять".

- А як болить, розкажіть, опускайте голову будь-ласка. Просто болить, коли їм. - А на холодне реагує? - Так".

За кілька хвилин біля автомобіля збирається юрба бійців. Один одного підбадьорюють. Бо ж коли міни, кулі та снаряди свистять - до того вже звикли. А коли лунає ось цей звук, навіть досвідчені вояки ніяковіють.

Ось так вже п'ятий рік до українських захисників на Донбасі приїжджає мобільна стоматологія. Її організував ліванець за походженням та українець душею Салім Караме. У столиці він має мережу приватних стоматологічних клінік, але щонайменше тричі на рік він тут із бійцями. Як волонтер, що не забув про свій обов'язок.

"Мы лечили вчера около восьмидесяти, восьмидесяти пяти солдат. Мы были в разных машинах, так как они передвижные и были в разных точках, в трех местах. Мы успели побывать до десяти вечера практически. Я еще успел спросить разрешение побывать на месте гибели покойной медика Клавдии", - говорить Салим Караме, волонтер.

Побувати на місці загибелі Клавдії Ситник Салим вирішив у свій день народження. Вшанував пам'ять військового медика, яка два тижні тому загинула на Луганщині.

"На этом месте погибла известный медик Клава, земля тебе пухом. Мне очень была большая сложность попасть именно сюда и покласть цвети на место ее гибели. Терпения ее родным и земля тебе пухом".

Четвертий рік поспіль у свій день народження Салим тут, поруч із бійцями. У різних місцях працюють дві мобільні бригади медиків. Його автомобілі укомплектовані. Устаткування не поступається кабінету європейського дантиста.

"Покупаем немецкие лицензионные материалы, хорошие анестетики. После каждой поездки много что теряется, ломается. Но доктора, которые работают с нами, они в хороших условиях и водители и солярка, поэтому от пяти до семи тысяч долларов каждая поездка", - говорить Салим Караме, волонтер.

А кожен виїзд - це до трьох сотень пацієнтів. Усі бійці отримують персональну медичну карту і надалі матимуть змогу в Києві лікуватися в клініках Салима Караме безкоштовно.