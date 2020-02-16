Як стати героєм у п'ять років? Який аксесуар став найпопулярнішим на Лондонському тижні моди? Та за що пакистанського нареченого вигнали з власного весілля? Про це та інше - в нашому огляді. ет

Шторм у Великій Британії

Двоє людей загинули внаслідок шторму "Денніс" у Великій Британії. Їхні тіла знайшли на східному узбережжі Північного моря. Негода не вщухає в країні другий день поспіль. Через сильні зливи, у Південному Вельсі оголосили найвищий рівень небезпеки. У місті Понтіпул з берегів вийшла річка Тафф. Через затоплення призупинено роботу залізниці. Не працює паром. Для допомоги постраждалим залучили військових.

Аварія автобуса

Масштабна ДТП у Перу. У провалля з п'ятнадцятиметрової висоти зірвався пасажирський автобус. Загинули восьмеро людей, три десятки - травмувалися. Автобус перевозив еквадорських фанатів футбольного клубу "Барселона", які вирушили до Ліми, щоб відвідати матч улюбленої команди. Припускають, що водій автобуса перевищив швидкість та втратив контроль над транспортним засобом на різкому повороті.

Казанова із Пакістану

За двома зайцями. У Пакистані нареченого вигнали з власного весілля. На бенкет увірвалася жінка з дитиною і заявила, що чоловік уже має двох дружин. Таке у Пакистані не заборонено - лише якщо жінки не проти. Утім, обраниці пакистанського Казанови одна про одну й гадки не мали. Тож родичі молодої порвали на горе-нареченому костюм й залякали так, що тому довелося ховатися на вулиці під припаркованим автобусом. Від розправи ловеласа врятували перехожі.

Герой-пожежник у п'ять років

Маленький герой. П'ятирічний Ной з міста Джорджія врятував з охопленого вогнем будинку свою маленьку сестру. Прокинувся вночі від запаху диму й витяг дворічну дівчинку через єдиний вихід з кімнати, що лишився - відчинене вікно. Після повернувся в будинок за собакою. Потім розбудив сусідів, і вже разом із ними ще шістьох членів родини. Деякі з них надихалися чадного газу, але всі лишилися живі. Місцева рятувальна служба вшанувала хлопця званням "почесний пожежник".

Коронавірус COVID-19 в тренді

Гігієна в тренді. Медичні маски стали найпопулярнішим аксесуаром на відкритті тижня моди в Лондоні. А ще повсюди встановили автомати з антисептиком для рук. Через епідемію COVID-19 модна подія не така велелюдна, як зазвичай. Не приїхали чимало дизайнерів і гостей з Китаю. А деяким модельєрам - заборонили перевозити через кордон речі, виготовлені вручну. Та от екоактивісти коронавірусу - не злякалися. Перекрили дороги біля місця проведення показів. Вимагали скасувати захід. Запевняють, що модна індустрія шкодить екології.