Британський співак Елтон Джон перервав концерт у Новій Зеландії через хворобу. На початку виступу на стадіоні в Окленді він сказав фанатам, що захворів на атипову пневмонію. А виконавши кілька пісень, закашлявся і повідомив, що втратив голос. Слухачі підтримали зірку оваціями, він залишИв сцену у супроводі асистентів. Елтон Джон виступає у рамках прощального світового турне. Йому 72 роки, він вирішив закінчити кар'єру і присвятити більше часу родині