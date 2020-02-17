Британський співак Елтон Джон перервав концерт у Новій Зеландії [ Редактировать ]
Британський співак Елтон Джон перервав концерт у Новій Зеландії через хворобу. На початку виступу на стадіоні в Окленді він сказав фанатам, що захворів на атипову пневмонію. А виконавши кілька пісень, закашлявся і повідомив, що втратив голос. Слухачі підтримали зірку оваціями, він залишИв сцену у супроводі асистентів. Елтон Джон виступає у рамках прощального світового турне. Йому 72 роки, він вирішив закінчити кар'єру і присвятити більше часу родині
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