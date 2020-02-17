Смертельный коронавирус "убил" более 1700 человек [ Редактировать ]
В Китае от нового коронавируса COVID-19 умерло уже 1 770 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Число подтвержденных случаев заражения достигло новой точки - 70 548 человек. 57 934 человека пытаются вылечиться от вируса, но 10 644 человек находятся в тяжелом состоянии.
За сутки в Китае умерло 105 человек и обнаружено 1.5 тысячи новых случаев заражения.
Напомним, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Соединенные Штаты решили провести эвакуацию своих граждан. А также, на другом лайнере Westerdam зафиксировали первый случай коронавируса. 83-летняя женщина оказалась первой зараженной.
Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Мы писали, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
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