В Китае от нового коронавируса COVID-19 умерло уже 1 770 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число подтвержденных случаев заражения достигло новой точки - 70 548 человек. 57 934 человека пытаются вылечиться от вируса, но 10 644 человек находятся в тяжелом состоянии.

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За сутки в Китае умерло 105 человек и обнаружено 1.5 тысячи новых случаев заражения.

Напомним, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Соединенные Штаты решили провести эвакуацию своих граждан. А также, на другом лайнере Westerdam зафиксировали первый случай коронавируса. 83-летняя женщина оказалась первой зараженной.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

Мы писали, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.